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Председатель свердловского избиркома признал муниципальные выборы состоявшимися

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников на встрече с врио главы региона Евгением Куйвашевым заявил, что все запланированные на Среднем Урале муниципальные выборы состоялись. Об этом сообщает департамент информационной политики области.



В Единый день голосования в Свердловской области избраны 49 местных дум, а также в четырех территориях состоялись прямые выборы глав.



«Жалоб, заявлений, которые бы свидетельствовали о недействительности результатов, не поступало. Выборы были конкурентными. Вся информация в дальнейшем ляжет в анализ работы, чтобы следующие избирательные кампании организовывать, исходя из достижений или недостатков этой кампании», — отметил Валерий Чайников.



Он также доложил о том, что на одном из избирательных округов в Нижнесергинском муниципальном районе не оказалось достаточного количества кандидатов в депутаты, поэтому срок подачи заявок продлен. Принято решение о проведении довыборов депутатов.

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