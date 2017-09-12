Кризис

Ущерб от кредитов с признаками мошенничества составил 14,9 млрд рублей

По итогам I полугодия 2017 года количество кредитов и займов с признаками мошенничества составило 525,9 тыс., сократившись на 15,1% по сравнению со II полугодием 2016 года (619,3 тыс. ед.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В свою очередь суммарный объем кредитов с признаками мошенничества в I полугодии 2017 года снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 14,9 млрд руб. (в январе-июне 2016 года — 22,1 млрд руб.).



Доля кредитов с признаками мошенничества в январе-июне 2017 года составила 3% от общего количества кредитов, выданных в этом периоде. Это на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В то же время в денежном выражении объем кредитов с признаками мошенничества снижается. В январе-июне 2017 года доля суммы потерь составила 0,8% от общего объема выданных за этот период кредитов. Это на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в I полугодии 2016 года — 1,7%).



«Мы отмечаем сохранение высокого давления со стороны кредитных мошенников на розничное кредитование. При этом мы видим изменение стратегии злоумышленников, которые стали осторожнее и предпочитают действовать в сегменте небольших по размеру кредитов и займов. Поэтому, несмотря на достаточно большое количество кредитов с признаками мошенничества, потери кредиторов в денежном выражении сокращаются», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По его словам, существующий в России уровень кредитного мошенничества требует не только совместных усилий кредиторов и инфраструктурных институтов уровня НБКИ, но сохранения активности государственных органов. В частности, в направлении ужесточения законодательства для кредитных мошенников, а также в либерализации доступа кредиторов к любым данным, находящимся в базах государственных органов или в открытых источниках, позволяющим верифицировать анкетные данные заемщиков и выявлять попытки обмана кредитора.

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