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Центробанк обяжет все финансовые организации раскрывать владельцев

УрБК, Москва, 12.09.2017. Центральный банк России обяжет все подотчетные организации раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Планируется, что Проект положения о порядке раскрытия и представления регулятору информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся финансовые организации, вступит в силу 28 января 2018 года.



На данный момент это должны делать только банки, но уже со следующего года данными придется делиться владельцам негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, управляющих компаний (УК) и микрофинансовых организаций (МФО).



«Большинство прошедших процедуру акционирования, но пока не вступивших в систему гарантирования фондов — их 11 — не обнародовали детальную информацию о бенефициарах. Теперь им придется раскрыть эти данные, что сделает систему более прозрачной», — указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.



Он не исключает, что в ряде фондов сменятся бенефициары, не желающие раскрывать факт владения.



Требований по раскрытию конечных собственников управляющих компаний, страховщиков и МФО не было в принципе. Исключение — компании, управляющие средствами ПФР.



«Но для добропорядочных компаний это не является проблемой, раскрытие бенефициаров часто бывает необходимо при работе с клиентами», — уточняет гендиректор УК «Тринфико» Дмитрий Благов.

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