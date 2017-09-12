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Задержан один из нападавших на Томинский ГОК

УрБК, Челябинск, 12.09.2017. В ночь на понедельник, 11 сентября 2017 года, около 01.00 злоумышленники проникли на частную территорию АО «Томинский ГОК» (Сосновский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания»). Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в штабель поваленного леса, чем спровоцировали возгорание, которое могло приобрести масштабы серьезного лесного пожара.



На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Один из поджигателей был задержан, у него была изъята саперная лопатка и нож. По свидетельствам очевидцев, при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.



При осмотре прилегающей территории сотрудниками службы безопасности РМК в непосредственной близости от площадки были обнаружены палки с гвоздями, мешающие проезду, и два банера с лозунгами, содержащими угрозы.



В ходе инцидента никто не пострадал.



«В связи с произошедшим считаем необходимым заявить, что мы крайне обеспокоены агрессивными действиями вооруженных злоумышленников, которые могли угрожать жизни и здоровью наших работников, и благодарны сотрудникам полиции за профессиональные и оперативные действия. В интересах обеспечения безопасности сотрудников компании мы будем предпринимать все необходимые предусмотренные законом действия по недопущению подобных инцидентов в будущем во взаимодействии с правоохранительными органами», — рассказали в пресс-службе.

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