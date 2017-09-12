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HINO отзывает 5,6 тыс. автомобилей из России из-за проблем со стояночным тормозом

УрБК, Москва, 12.09.2017. Компания «Хино Моторс Сэйлс», являющаяся официальным представителем HINO на российском рынке, объявила об отзыве 5 тыс. 603 автомобилей марки HINO 300 Series. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года.



Причиной является дефект стопора храпового механизма. При задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса. В таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины. Вследствие этого стояночный тормоз может оказаться недостаточным для удержания автомобиля в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.



На транспортных средствах HINO 300 Series будет проведена замена рычага стояночного тормоза.



Уполномоченные представители изготовителя «Хино Моторс Сэйлс» проинформируют владельцев автомобилей HINO, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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