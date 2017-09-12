Дайджест
На Майорке напали на трех иностранных туристок
12 сентябрь 2017 (13:14)
Три иностранные туристки подверглись изнасилованию на испанском курортном острове Майорка в течение одного дня. Об этом пишет The Sun.
Пострадали 21-летняя британка, 20-летняя шведка и 30-летняя немка.
По словам гражданки Германии, все, что она помнит — знакомство с неким мужчиной в баре. Когда она очнулась на пляже, то обнаружила пропажу сумки и кошелька. Платье на ней было расстегнуто, нижнее белье испачкано кровью.
Испанская полиция пока не может утверждать, связаны ли каким-либо образом эпизоды между собой.
Пострадали 21-летняя британка, 20-летняя шведка и 30-летняя немка.
По словам гражданки Германии, все, что она помнит — знакомство с неким мужчиной в баре. Когда она очнулась на пляже, то обнаружила пропажу сумки и кошелька. Платье на ней было расстегнуто, нижнее белье испачкано кровью.
Испанская полиция пока не может утверждать, связаны ли каким-либо образом эпизоды между собой.
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