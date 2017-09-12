Дайджест

Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.



Решение было принято членами Совбеза единогласно.



Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.



В резолюции отмечаются готовность СБ ООН поддержать шестисторонние переговоры и призыв к их возобновлению. Также СБ приветствует усилия государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог», не отмечая конкретных инициатив.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: