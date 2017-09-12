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Россия запустила испанский телекоммуникационный спутник
12 сентябрь 2017 (13:14)
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с испанским телекоммуникационным спутником Amazonas-5, передает РИА Новости.
После вывода на орбиту головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника отделилась от третьей ступени. Отделение самого космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М» произойдет 12 сентября.
Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров.
После вывода на орбиту головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника отделилась от третьей ступени. Отделение самого космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М» произойдет 12 сентября.
Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров.
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