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Россия запустила испанский телекоммуникационный спутник

12 сентябрь 2017 (13:14)

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с испанским телекоммуникационным спутником Amazonas-5, передает РИА Новости.

После вывода на орбиту головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника отделилась от третьей ступени. Отделение самого космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М» произойдет 12 сентября.

Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров.

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