Дайджест

Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Ее личные данные разместили на портале за незаконное пересечение польско-украинской границы 10 сентября.



Кроме того, ей ставится в вину «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулирование общественно значимой информацией».



Указывается, что руководители «Миротворца» усмотрели в действиях Тимошенко нарушение закона по статье 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: