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В Барселоне состоялся марш независимости

Сотни тысяч каталонцев приняли участие в традиционной демонстрации в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.



Как напоминает Reuters, в автономном сообществе отмечается «Диада». В этот день в 1714 году Каталония потеряла независимость и перешла под власть испанской короны.



При этом, как уточняет агентство, у манифестации есть определенный подтекст: власти Каталонии назначили на 1 октября референдум об отделении от Испании.

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