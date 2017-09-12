Дайджест
В Барселоне состоялся марш независимости
12 сентябрь 2017 (13:13)
Сотни тысяч каталонцев приняли участие в традиционной демонстрации в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.
Как напоминает Reuters, в автономном сообществе отмечается «Диада». В этот день в 1714 году Каталония потеряла независимость и перешла под власть испанской короны.
При этом, как уточняет агентство, у манифестации есть определенный подтекст: власти Каталонии назначили на 1 октября референдум об отделении от Испании.
Как напоминает Reuters, в автономном сообществе отмечается «Диада». В этот день в 1714 году Каталония потеряла независимость и перешла под власть испанской короны.
При этом, как уточняет агентство, у манифестации есть определенный подтекст: власти Каталонии назначили на 1 октября референдум об отделении от Испании.
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