Дайджест

В Барселоне состоялся марш независимости

12 сентябрь 2017 (13:13)

Сотни тысяч каталонцев приняли участие в традиционной демонстрации в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как напоминает Reuters, в автономном сообществе отмечается «Диада». В этот день в 1714 году Каталония потеряла независимость и перешла под власть испанской короны.

При этом, как уточняет агентство, у манифестации есть определенный подтекст: власти Каталонии назначили на 1 октября референдум об отделении от Испании.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...