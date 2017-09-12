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HeadHunter: В Свердловской области не хватает кадров в сфере информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. В августе текущего года в Свердловской области показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в сфере «IT, интернет, телеком» составил 1,9 п., то есть на одно вакантное место претендовали в среднем два кандидата. Об этом сообщает служба исследований компании HeadHunter.



При этом оптимальный уровень hh.индекса составляет 5-6 резюме на одну вакансию. Таким образом, в Свердловской области можно констатировать дефицит кадров в сфере информационных технологий и наблюдать низкий уровень конкуренции в пользу соискателей.



Средняя предлагаемая заработная плата в регионе в профобласти «IT, интернет, телеком» в период с июня по август 2017 года равнялась 47 тыс. 500 руб., что выше уровня средней зарплаты по рынку труда в регионе на 12 тыс. руб. Зарплатные ожидания у соискателей совпали с предложением — в среднем соискатели хотят 50 тыс. руб., судя по данным из резюме.



В то же время, сфера информационных технологий стабильно входит в топ-10 самых популярных профобластей на рынке труда Свердловской области. Доля вакансий в сфере IT технологий составляет 10,4% от общего количества размещенных вакансий в регионе (по данным за июнь-август 2017 года).



Летом текущего года самыми востребованными у работодателей Свердловской области в сфере «IT, интернет, телеком» стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга. Если делать разбивку вакансий по специализации, то 38% предложений о работе относится к области программирования и разработки, 21,7% — инжиниринга, 15% — телекоммуникации. В лидерах также продажи и управление проектами.



Если рассматривать требования со стороны работодателей Свердловской области к специалистам из профобласти «IT, интернет, телеком», то более половины вакансий ориентированы на кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет. Еще 22% рассматривают кандидатов со стажем от 3 до 6 лет. А вот работу специалистам без опыта готовы предложить лишь 14% работодателей.

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