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Ввод жилья в Челябинской области в августе сократился на 4,7%
12 сентябрь 2017 (10:59)
УрБК, Челябинск, 12.09.2017. В августе 2017 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 86 тыс. 689 кв. м. жилья, что на 4,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (90 тыс. 932 кв. м.). Об этом сообщает Челябинскстат.
В январе-августе 2017 года в регионе построили 749 тыс. 922 кв. м. жилья. Это на 11,9% выше уровня соответствующего периода 2016 года (670 тыс. 237 кв. м.).
В январе-августе 2017 года в регионе построили 749 тыс. 922 кв. м. жилья. Это на 11,9% выше уровня соответствующего периода 2016 года (670 тыс. 237 кв. м.).
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