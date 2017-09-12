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S&P поместило рейтинги МТС в список на пересмотр с возможным понижением

12 сентябрь 2017 (10:29)

УрБК, Москва, 12.09.2017. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «ВВ+» МТС в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные агентства.

Данное рейтинговое действие последовало после того, как агентство поместило рейтинги АФК «Система» в список на пересмотр с возможным понижением.

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