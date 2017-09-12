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Сельхозпроизводители используют только 15% земельного фонда Свердловской области
12 сентябрь 2017 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. По итогам 2016 года производители сельскохозяйственной продукции использовали 15,2% всего земельного фонда Свердловской области. Об этом говорится в сообщении территориального Управления Росреестра.
Доля предприятий и организаций составила 2 млн 029 тыс. га (68,6% от всей площади используемых производителями сельскохозяйственной продукции земель), доля граждан и некоммерческих объединений составила 926 тыс. га (31,4%).
Значительная часть земель территории Свердловской области находится в государственной и муниципальной собственности — 18 млн 029 тыс. га (92,8% от площади земельного фонда Свердловской области), гражданам принадлежит 1 млн 009 тыс. га (5,2%), юридическим лицам — 392,2 тыс. га (2%).
Доля предприятий и организаций составила 2 млн 029 тыс. га (68,6% от всей площади используемых производителями сельскохозяйственной продукции земель), доля граждан и некоммерческих объединений составила 926 тыс. га (31,4%).
Значительная часть земель территории Свердловской области находится в государственной и муниципальной собственности — 18 млн 029 тыс. га (92,8% от площади земельного фонда Свердловской области), гражданам принадлежит 1 млн 009 тыс. га (5,2%), юридическим лицам — 392,2 тыс. га (2%).
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