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Минэкономразвития прогнозирует сокращения пенсий в реальном выражении в 2018-2020 годах
12 сентябрь 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 12.09.2017. Минэкономразвития прогнозирует сокращения пенсий в реальном выражении в 2018-2020 годах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на внесенный в правительство РФ макропрогноз, достоверность которого изданию подтвердили два федеральных чиновника.
В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019-2020 годах.
Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата), объясняют чиновники, а в 2018 году скажется и инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).
Оставить работающих пенсионеров без индексации пенсий правительство РФ решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае 2017 года глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации. Пока проект бюджета 2018-2020 годов ее не предусматривает, говорят два чиновника и подтверждает представитель Минтруда. Он и представитель Минфина оговариваются, что бюджетный процесс не завершен.
Из-за этого из реального роста пенсий вычитается меньше 1 п. п., указывает эксперт, участвующий в обсуждении бюджета.
В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019-2020 годах.
Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата), объясняют чиновники, а в 2018 году скажется и инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).
Оставить работающих пенсионеров без индексации пенсий правительство РФ решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае 2017 года глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации. Пока проект бюджета 2018-2020 годов ее не предусматривает, говорят два чиновника и подтверждает представитель Минтруда. Он и представитель Минфина оговариваются, что бюджетный процесс не завершен.
Из-за этого из реального роста пенсий вычитается меньше 1 п. п., указывает эксперт, участвующий в обсуждении бюджета.
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