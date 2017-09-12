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В Североуральске будут судить руководителя УК «Веста» за невыплату зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. В Североуральске в суд передано уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО УК «Веста», который обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, во версии следствия, в период с марта по май 2016 года он допустил невыплату свыше двух месяцев заработной платы 67 работникам предприятия на сумму свыше 1,3 млн руб.



«При этом денежные средства исполнительный директор направил на личное получение заработной платы, а также выплату заработной платы работникам административно-управленческого аппарата и финансово-экономического отдела сверх размера оплаты труда, установленного их трудовыми договорами и штатным расписанием организации», — говорится в сообщении.



По результатам ранее проведенных прокурорских проверок ООО «УК «Веста» привлекалось к административной ответственности по частям 1 и 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафов.



Кроме того, надзорное ведомство в интересах всех работников компании, обратившихся с заявлениями, направила мировому судье заявления о выдаче судебного приказа на взыскание с юрлица задолженности по заработной плате.



После этого с момента введения в январе 2016 года процедуры конкурсного производства в ООО «УК «Веста» погашена задолженности по заработной плате на сумму свыше 18,3 млн руб. В настоящее время остаток задолженности составляет чуть более 3 млн руб.

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