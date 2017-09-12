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Новый выпуск «народных» ОФЗ на 15 млрд рублей Минфин РФ запланировал на 13 сентября

УрБК, Москва, 12.09.2017. Новый выпуск «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд руб. Минфин РФ запланировал на 13 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Министерство предложит облигации с погашением в сентябре 2020 года. Дата окончания размещения облигаций — 14 марта 2018 года.



В конце апреля Минфин РФ начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 млрд руб. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении.



Доходность также зависит от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. ОФЗ размещаются через отделения банка «ВТБ 24» и Сбербанка. Цена размещения бумаг при запуске инструмента 26-28 апреля составляла 100% от номинала, что соответствовало доходности 9,02-9,03% годовых.



С 6 июня Минфин предложил дополнительный выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб. после продажи всех бумаг дебютного выпуска. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала размещения облигаций.

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