Новости дня

АКРА присвоила Свердловской области кредитный рейтинг ВВВ+ со стабильным прогнозом

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Свердловской области кредитный рейтинг «ВВВ+(RU)» со стабильным прогнозом. Об этом говорится на сайте регионального минэкономики.



Кредитный рейтинг обусловлен развитой промышленной базой, растущей гибкостью расходной части бюджета региона, снижающейся, но по-прежнему высокой долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью.



«С 2017 по 2019 год ожидается ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в металлургическом и машиностроительном производствах, что дополнительно увеличит производственный потенциал региона. Вместе с тем динамика среднедушевых доходов и безработицы демонстрирует сильную зависимость от состояния секторов инвестиционного спроса, в наибольшей степени пострадавших от экономического кризиса в период с 2014 по 2015 год», — отмечается в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: