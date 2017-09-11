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АКРА присвоила Свердловской области кредитный рейтинг ВВВ+ со стабильным прогнозом
11 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Свердловской области кредитный рейтинг «ВВВ+(RU)» со стабильным прогнозом. Об этом говорится на сайте регионального минэкономики.
Кредитный рейтинг обусловлен развитой промышленной базой, растущей гибкостью расходной части бюджета региона, снижающейся, но по-прежнему высокой долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью.
«С 2017 по 2019 год ожидается ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в металлургическом и машиностроительном производствах, что дополнительно увеличит производственный потенциал региона. Вместе с тем динамика среднедушевых доходов и безработицы демонстрирует сильную зависимость от состояния секторов инвестиционного спроса, в наибольшей степени пострадавших от экономического кризиса в период с 2014 по 2015 год», — отмечается в сообщении.
Кредитный рейтинг обусловлен развитой промышленной базой, растущей гибкостью расходной части бюджета региона, снижающейся, но по-прежнему высокой долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью.
«С 2017 по 2019 год ожидается ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в металлургическом и машиностроительном производствах, что дополнительно увеличит производственный потенциал региона. Вместе с тем динамика среднедушевых доходов и безработицы демонстрирует сильную зависимость от состояния секторов инвестиционного спроса, в наибольшей степени пострадавших от экономического кризиса в период с 2014 по 2015 год», — отмечается в сообщении.
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