Кризис

Уральская картографическая фабрика признана банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Уральская картографическая фабрика» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие находится в Екатеринбурге и занимается производством картографической и учебной литературы, глобусов. В июле 2017 года по факту невыплаты зарплаты 55 сотрудникам Уральской картографической фабрики на сумму свыше 5,9 млн руб. было возбуждено уголовное дело.



С иском о банкротстве АО «Уральская картографическая фабрика» в ноябре 2016 года обратилось в суд АО «Екатеринбургэнергосбыт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия второй очереди составляет 16 млн 998 тыс. руб., третьей очереди — 33 млн 526 тыс. руб. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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