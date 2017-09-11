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МЭР: Замедление годовой инфляции до 3,2% является сигналом для ЦБ к снижению ставки

УрБК, Москва, 11.09.2017. Замедление годовой инфляции, которая уже почти на 1% ниже целевого показателя ЦБ РФ, — это сигнал для регулятора к снижению ключевой ставки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.



По состоянию на 4 сентября, исходя из недельных данных Росстата, годовая инфляция опустилась до отметки 3,2%.



«Снижение инфляции до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня — это как раз сигнал для дальнейшего снижения ставок Банком России. Его задача, как известно, обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%. Банк России уже заявил, что готовится к снижению процентных ставок на заседании в пятницу», — сказал М.Орешкин.



Очередное заседание совета директоров ЦБ, которое пройдет 15 сентября — опорное, то есть после него состоится пресс-конференция председателя Банка России и будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике. Ключевая ставка сейчас составляет 9% годовых.



«ЦБ на заседании в пятницу будет вести дискуссию о снижении ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.



«Я думаю, что на нескольких ближайших заседаниях будет дискуссия в диапазоне — от сохранения ставки до снижения ее на 50 б.п. На сентябрьском заседании, вероятнее всего, будет рассматриваться развилка между снижением на 25 б.п. или 50 б.п. Тут опять будет важна динамика плодоовощной продукции, какие мы получим новые данные от участников рынка, как в целом ситуация будет развиваться. Может появиться и совершенно новая информация», — сказал М.Дмитриев.

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