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«МегаФон»: Свердловская область входит в число лидеров по объему скаченной информации

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Свердловская область вошла в число лидеров в Уральском федеральном округе по объему скаченной информации из интернета. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



«За лидерство в интернете между собой соревнуются жители Пермского края, ХМАО, ЯНАО и Свердловской области. В этих регионах находятся объекты связи, которые передают за месяц объем интернет-трафика, сравнимый с 3,7 млн фотографий», — говорится в сообщении.



По данным оператора, 1 млн смс, 3,7 млн фотографий и 3 млн минут — столько информации приходится на одну базовую станцию-лидера в месяц.



«15 лет назад мы запустили первую базовую станцию «Академия» в Екатеринбурге. За это время масштаб сети вырос до 13 тыс. вышек связи, а уверенный сигнал пришел более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов региона. К юбилею своей работы мы определили пристрастия уральцев в использовании мобильных услуг и составили рейтинг телеком-объектов», — отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.



Лидером по количеству отправленных смс-сообщений стала Пермь. Базовая станция «Стар» передала 1 млн sms.



Самым говорящим городом стал Чайковский. Жители проговорили за месяц 50 тыс. часов.



«Для жителей поселка Сабетта в ЯНАО была построена базовая станция — самая северная в сети «МегаФон». Она расположена на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. В поселке Веселовка Челябинской области установили базовую станцию на высоте 683 м. над уровнем моря. Она расположена выше американской телемачты в Бланшаре на 55 м.», — говорится в сообщении.

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