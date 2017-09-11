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ООН готова оказать поддержку Мексике после землетрясения

11 сентябрь 2017 (17:16)

ООН предложила Мексике помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает портал «Газета.ру».

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в провинциях Оахака, Чьяпас и Табаско», — говорится в заявлении.

Дюжаррик добавил, что ООН готова оказать поддержку в случае просьбы мексиканских властей.

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