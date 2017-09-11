Дайджест
Во Флориде уровень воды поднялся на 2,5 метра
11 сентябрь 2017 (17:16)
В некоторых частях Флориды уровень воды поднялся на 2,5 метра. Об этом сообщает CNN.
Из наиболее пострадавших районов города продолжается эвакуация людей.
Национальный центр США по предупреждению ураганов предупредил жителей Флориды об опасных для жизни наводнениях, которые могут возникнуть из-за урагана «Ирма».
Из наиболее пострадавших районов города продолжается эвакуация людей.
Национальный центр США по предупреждению ураганов предупредил жителей Флориды об опасных для жизни наводнениях, которые могут возникнуть из-за урагана «Ирма».
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