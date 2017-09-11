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Во Флориде уровень воды поднялся на 2,5 метра

В некоторых частях Флориды уровень воды поднялся на 2,5 метра. Об этом сообщает CNN.



Из наиболее пострадавших районов города продолжается эвакуация людей.



Национальный центр США по предупреждению ураганов предупредил жителей Флориды об опасных для жизни наводнениях, которые могут возникнуть из-за урагана «Ирма».

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