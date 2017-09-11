Дайджест
Во Франции мужчина расстрелял свою семью
11 сентябрь 2017 (17:16)
Прокурор французского города Нуайон Виржини Жирар рассказала подробности стрельбы на местном вокзале. Ее слова приводит Daily Mail.
Правоохранительные органы установили, что погибли четверо членов семьи — женщина, ее двое детей и муж, который совершил нападение. Отец семейства, служивший в полиции, пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании. После расправы над родственниками он покончил с собой.
Всего у пары было пятеро детей, трое в настоящее время находятся на попечении родни.
Отмечается, что конфликт в семье обострился утром в воскресенье. Муж и жена серьезно поссорились, к ним выезжали жандармы. После этого женщина собрала детей и поехала с ними на вокзал, чтобы отвезти к родственникам в Гискар. За ними последовал глава семейства, пытавшийся уговорить супругу вместе вернуться в Париж, где они проживали.
Правоохранительные органы установили, что погибли четверо членов семьи — женщина, ее двое детей и муж, который совершил нападение. Отец семейства, служивший в полиции, пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании. После расправы над родственниками он покончил с собой.
Всего у пары было пятеро детей, трое в настоящее время находятся на попечении родни.
Отмечается, что конфликт в семье обострился утром в воскресенье. Муж и жена серьезно поссорились, к ним выезжали жандармы. После этого женщина собрала детей и поехала с ними на вокзал, чтобы отвезти к родственникам в Гискар. За ними последовал глава семейства, пытавшийся уговорить супругу вместе вернуться в Париж, где они проживали.
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