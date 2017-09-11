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Сбербанк заплатил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе на Урале

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Свердловское УФАС России признало нарушение ПАО «Сбербанк» части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе», выразившееся в распространении на абонентский номер гражданина рекламы посредством sms-сообщения без согласия абонента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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В соответствии законом, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.



Между тем гражданин не выразил своего согласия на получение рекламной информации от ПАО «Сбербанк» в специально отведенной графе при получении дебетовой карты либо при иных обстоятельствах.



Таким образом, в отсутствие согласия абонента на использование его абонентского номера для sms-рекламы ПАО «Сбербанк» могло и обязано было не направлять ему указанное сообщение.



На основании изложенного Свердловское УФАС России признало ПАО «Сбербанк» виновным в совершении административного правонарушения и назначило ему штраф в размере 100 тыс. руб. В настоящее время штраф уплачен.

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