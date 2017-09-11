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Свердловские организации с начала года перечислили в консолидированный бюджет РФ более 200 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В январе-августе 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 204,5 млрд руб., что на 16,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 62,2 млрд руб. (плюс 26,4%). Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (77%).



За 8 месяцев 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 8,9 млрд руб., что в два раза или на 4,6 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2016 года.



В областной бюджет мобилизовано 118,6 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 14% больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Основная часть доходов обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (40,4%), налога на доходы физических лиц (32,3%). За январь-август 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, поступило 47,9 млрд руб., что на 21,3% больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 38,3 млрд руб., что на 6,4% или на 2,3 млрд руб. больше сопоставимого периода 2016 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 23,8 млрд руб., с увеличением на 7,9%, в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 16,3 млрд руб., с ростом на 4,6% к январю-августу 2016 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-август 2017 года перечислено 110,5 млрд руб., что на 5,1% больше поступлений аналогичного периода 2016 года.

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