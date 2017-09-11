На ЕВРАЗ НТМК появится новое производство

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, находится под управлением ЕВРАЗа) продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. В рельсобалочном цехе, где будет располагаться новый участок, начался монтаж основного оборудования. Реализация этого проекта позволит предприятию расширить производственную линейку.«В ходе работ будут смонтированы печь для нагрева заготовки перед прокатом, прокатная клеть, участок термической обработки шаров и участок отгрузки. Общая протяженность производственной линии — 300 метров. Новое производство предполагает создание дополнительных рабочих мест», — говорится в сообщении ЕВРАЗа.Новая технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 мм пятой группы твердости.«Новый стан позволит нам расширить линейку мелющих шаров, усилить свои позиции в этом сегменте. Освоение новой продукции — одно из важных направлений работы комбината. Сейчас в цехах в разработке более 20 видов металлопроката», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Мощность нового производства — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 1 млрд руб.Отметим, что это далеко не единственный проект ЕВРАЗ НТМК, который нацелен на расширение производственной линейки. В конце августа 2017 года предприятие впервые отгрузило партию железнодорожных колес ВА220 (240 штук) для пассажирских вагонов в адрес крупнейшего оператора Германии — Deutsche Bahn.Железнодорожные колеса конструкции ВА220 — новый продукт для комбината. Они изготовлены из стали марки ER7 и имеют твердость обода от 235 единиц по Бринеллю и выше; диаметр колеса составляет 920 мм.По требованию заказчика на колеса наносится особое лакокрасочное индикаторное покрытие, которое изменяет цвет колеса, если при эксплуатации оно нагревается до критической температуры. Нагрев указывает на возможные структурные изменения, поэтому при изменении цвета колесо выводят из эксплуатации и исследуют. Такой тип краски в России применяется впервые. Также специально для DB изменена технология упаковки колес. Она адаптирована под размеры европейских складов и собирается из металлопрофиля.«Новый контракт с Deutsche Bahn — самый крупный и долгосрочный в истории наших партнерских отношений. Кроме того, мы впервые поставляем на рынок Европы пассажирские колеса. Сотрудничество с немецким оператором даст нам возможность заявить о себе в новом сегменте продукции и откроет широкие возможности на европейском рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.Представители DB при приемке подтвердили соответствие колес всем предъявляемым техническим требованиям.В начале лета эксперты Deutsche Bahn провели масштабный аудит в конвертерном и колесобандажном цехах, управлении технического контроля, центральной лаборатории комбината и многих других подразделениях. Представители немецкой корпорации убедились, что ЕВРАЗ НТМК полностью соответствует их требованиям, и подтвердили действие сертификата на отгрузку продукции.До конца 2017 года ЕВРАЗ НТМК изготовит и поставит для Deutsche Bahn 1 тыс. 440 колес.Как отмечают эксперты, расширение производственной линейки повышает конкурентоспособность продукции ЕВРАЗ НТМК на внутреннем и внешнем рынках. При этом тагильское предприятие не только осваивает выпуск новой продукции, но и регулярно внедряет новые технологии, а также снижает себестоимость производства.