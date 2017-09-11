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НБКИ: С начала года средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 16,4%

УрБК, Челябинск, 11.09.2017. За первые семь месяцев 2017 года средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 16,4% до 638 тыс. 674 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самая высокая динамика роста среднего размера автокредита была отмечена у заемщиков старше 65 лет — на 16,1% (или на 75,6 тыс. руб.) до 545,3 тыс. руб. (в январе-июле 2016 г. — 469,7 тыс. руб.). Чуть меньшие темпы роста продемонстрировали заемщики следующих возрастов: от 25 до 29 лет (на 12,3%), моложе 25 лет (на 11,9%), от 50 до 59 лет (на 11,6%) и от 60 до 65 лет (на 11,2%). Меньше всего средний размер автокредита вырос в сегменте заемщиков от 40 до 49 лет — на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В целом самые большие суммы кредитов на покупку автомобилей в январе-июле 2017 г. брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 737,2 тыс. руб., а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (545,3 тыс. руб.).



«Размеры автокредитов растут как по причине инфляции, приведшей к удорожанию автомобилей, приобретаемых в кредит, так и из-за значительного улучшения процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



При этом, по его словам, если в сегменте кредитных карт доля заемщиков-пенсионеров сокращается, а «самых молодых» растет, то в автокредитовании — все наоборот. Это объясняется тем, что автокредиты — залоговый вид кредитования, поэтому здесь банки придерживаются более консервативной кредитной политики. В этой связи «высоко рискованные» заемщики с низкими или нестабильными доходами, а также с «плохой» кредитной историей, имеют мало шансов на получение автокредита. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне.

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