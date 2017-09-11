Турбизнес: осенний «откат»

Представители турбизнеса Свердловской области не ожидают существенного роста объемов продаж путевок в осенний период. Если на весну-лето 2017 года турпоток на зарубежных направлениях увеличился на 60% к предыдущему «высокому» сезону, то сентябрь-ноябрь показывают «откат» к показателям, не намного превышающим уровень 2016 года. По мнению экспертов, большинство свердловчан, имевших возможность отдохнуть за рубежом или на юге России, сделали это летом на максимально экономичных условиях. К новым поездкам на фоне растущих с приходом осени расходов они не готовы.Участники туристического рынка отмечают, что основными направлениями осеннего сезона в этом году будут Юго-Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам, Индия) и Объединенные Арабские Эмираты. Также пока сохраняется спрос на Турцию и Кипр.«В прошлом году резко возрос спрос на ОАЭ. Если не произойдет изменений, связанных с открытием Египта, основная конкурентная борьба туроператоров и в этом сезоне развернется именно здесь. Юго-Восточная Азия на втором месте, там перевозка выросла на два почти забытых направления — это островной Вьетнам и о. Бали в Индонезии. Также стабильный спрос показывает Хайнань (Китай). По Турции финиш летнего сезона был «смазан» ситуацией с вирусом Коксаки, спрос упал, и из трех круглогодичных программ будет запущена только одна. Могут быть востребованы также выгодные программы с вылетом из Екатеринбурга на российских южных направлениях», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.В vip-сегменте, по словам экспертов, пользуются спросом речные и морские круизы. Впрочем, его доля в общем турпотоке в кризис сократилась до 2-3%, и пока предпосылок к росту участники рынка не видят.«Наши vip-клиенты приобретают на сентябрь-ноябрь круизы по Рейну из Голландии, Франции, Германии, Швейцарии. Пользуется спросом дунайский круиз: он начинается в Германии и захватывает Вену и Будапешт. Туристы насытились Средиземноморьем и выбирают те места, где еще не были: Майами, Бразилию, Исландию. Но такие туры могут себе позволить только 2-3% покупателей путевок», — пояснила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.Что касается объема спроса и глубины продаж, представители туротрасли полагают, что эти показатели в сентябре-ноябре если и превысят прошлогодние, то незначительно. Для устойчивого роста рынка в данный период пока нет экономических условий.«Глубина продаж на осень-зиму средняя, примерно на уровне прошлого года. Есть новогодние заказы, но только на определенные даты в конкретные отели, где не будет спецпредложения. Если летом динамика была значительно лучше прошлогодней, то сейчас ничего подобного мы не наблюдаем. Денег у граждан заметно больше не стало, а расходы осенью растут. В этом смысле мог бы быть полезен недорогой Египет, но мы уже не делаем насчет этого направления никаких прогнозов», — пояснила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.Генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер считает, что оптимальным результатом сезона может стать рост спроса не более чем на 5-10% к аналогичному периоду прошлого года. Превышающие этот уровень амбиции туроператоров и перевозчиков могут привести к негативным последствиям для самих компаний.«Значительно выше прошлогоднего спрос в предстоящем сезоне быть не может. Ситуация в экономике региона не изменилась, возможно, даже ухудшилась: это видно по ритейлу, средним чекам, промышленности. Летом прирост в 40% турпотока дала Турция, задействовав отложенный спрос, но на осень такого драйвера нет. Турбизнес ожидает увеличение продаж в Эмираты, туда поставлено много рейсов. Однако эти амбиции могут оказаться не подкрепленными экономикой: туры придется продавать с дисконтом, что может привести к «дырам» в бюджетах туроператоров и перевозчиков и создаст угрозу ухода компаний с рынка», — рассказал эксперт.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что яркая динамика восстановления туристического рынка в летнем сезоне носила временный характер и была связана главным образом с появлением недорогого турецкого турпродукта. В предстоящем осенне-зимнем периоде увеличение объема продаж к прошлому году не превысит 5-10%: для более активного роста пока нет экономических предпосылок.