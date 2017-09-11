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Сбербанк в мобильном банке массово поменял статус карт на овердрафтные

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Сбербанк без согласия клиентов массово перевел дебетовые карты в статус овердрафтных. Об этом говорится в сообщении «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).



Как заявили в ОПИ, поскольку овердрафт является разновидностью кредита, фактически всех пользователей записали в заемщики банка. Среди очевидных последствий — возможность уходить в минус при нулевом балансе (с перспективой штрафных санкций), скрытые комиссии при переводе денег на другие счета и иные потенциальные ограничения.



«В контактном центре Сбербанка нас заверили, что овердрафтный тип карты не означает автоматического открытия кредита, и без согласия клиента это невозможно. Однако в комментариях к публикации на странице ОПИ в Facebook представитель Сбербанка подтвердила наличие овердрафта, возможность списаний и необходимость обращаться в клиентскую службу для их отмены. Факт списаний за пользование овердрафтом на дебетовых картах подтверждают также многочисленные клиенты банка», — говорится в сообщении.



Тем не менее в пресс-службе Сбербанка опровергли распространенную информацию об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиентов, пояснив, что в мобильном приложении карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами.

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