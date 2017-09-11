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Минсельхоз России включил СКБ-банк в список уполномоченных банков

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Минсельхоз России включил СКБ-банк в список уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования, сообщает пресс-служба банка.



«В России сегодня действует система финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Теперь сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить краткосрочный или инвестиционный кредит в одном из банков, уполномоченных Минсельхозом России», — говорится в сообщении.



Всего в перечень вошло 42 организации. С 6 сентября в список был включен СКБ-банк.



Министерство сельского хозяйства РФ отбирает коммерческие банки под определенные требования, аккредитует и предоставляет им возможность находить потенциальных заемщиков из числа аграриев. После того, как заемщик найден, банк подает сведения в Минсельхоз. Происходит одобрение заемщиков, после чего банк заключает кредитный договор с клиентом. В соответствии с Постановлением, кредитная ставка может составлять от 1% до 5% годовых. Главное условие, которое ставится перед сельскохозяйственными товаропроизводителями — отвечать критериям добросовестного налогоплательщика, не быть банкротом и иметь хорошую кредитную историю.



«Существует ряд приоритетных отраслей, обозначенных правительством РФ. К ним относятся тепличное хозяйство, животноводческое направление, а также развитие и финансирование малых форм сельского хозяйства, так называемые крестьянско-фермерские хозяйства. На протяжении многих лет мы кредитуем и обслуживаем не только сельхозпредприятия, но и перерабатывающие предприятия. Нашими постоянными клиентами, например, являются Ирбитский молочный завод и Алапаевский молочный комбинат», — отметила заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.



Финансирование сельскохозяйственной сферы — одна из стратегических задач СКБ-банка. Благодаря включению в перечень аккредитованных Минсельхозом кредитных организаций, у банка появилась возможность осуществлять кредитование в круглогодичном режиме. Аккредитация позволит СКБ-банку оказывать поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям Уральского региона и всей России.

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