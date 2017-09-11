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Правительство Свердловской области уйдет в отставку 14 сентября
11 сентябрь 2017 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев распустит правительство региона 14 сентября 2017 года. Об этом УрБК сообщили в департаменте информационной политики региона.
После отставки правительства члены кабмина получат статус исполняющих обязанности.
К 25 сентября 2017 года глава региона должен представить Заксобранию Свердловской области кандидатуры на несколько должностей. Областной парламент должен утвердить двух первых заместителей губернатора, главу минфина региона, главу минсоцполитики и главу МУГИСО.
Инаугурация нового губернатора запланирована на 15 сентября 2017 года.
10 сентября 2017 года в Свердловской области прошли выборы главы региона. Большинство голосов (62,16%) набрал врио губернатора Евгений Куйвашев.
После отставки правительства члены кабмина получат статус исполняющих обязанности.
К 25 сентября 2017 года глава региона должен представить Заксобранию Свердловской области кандидатуры на несколько должностей. Областной парламент должен утвердить двух первых заместителей губернатора, главу минфина региона, главу минсоцполитики и главу МУГИСО.
Инаугурация нового губернатора запланирована на 15 сентября 2017 года.
10 сентября 2017 года в Свердловской области прошли выборы главы региона. Большинство голосов (62,16%) набрал врио губернатора Евгений Куйвашев.
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