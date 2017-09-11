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Доля довольных своей работой учителей в 2016 году сократилась почти вдвое

УрБК, Москва, 11.09.2017. Доля учителей, которые полностью довольны своей работой в школе, в 2016 году упала почти в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института образования НИУ «Высшая школа экономики» и «Левада-Центра».



«В 2016 году доля учителей, которым «все нравится» в их работе в школе, резко снизилась по сравнению с 2015 годом (42% и 22% соответственно). Значение в опросе 2016 года оказалось самым низким за период с 2012 года», — отмечается в исследовании.



Анализ результатов опроса показал, что доля учителей, которые называли те или иные причины недовольства рабочим местом, значительно выросла практически по всем пунктам по сравнению с показателями предыдущего года.



В 2015-2016 годах наиболее распространенной причиной был низкий уровень заработной платы (этот пункт отметили 28% учителей). В ходе опроса 2016 учебного года уже 34% учителей выделили низкую заработную плату как одну из основных причин неудовлетворенности работой.

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