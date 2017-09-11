Екатеринбург в лидерах по скорости удешевления жилья

Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости вторичного жилья среди крупнейших городов РФ. Такой вывод содержится в аналитическом отчете Российской гильдии риэлторов (РГР) за I полугодие 2017 года. В исследовании представлена информация о динамике цен в 27 муниципалитетах, которые разбиты на три категории. Екатеринбург стал аутсайдером среди «городов с высочайшим и высоким уровнем развития».Всего в эту категорию попали шесть российских городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Новосибирск.Аналитики сравнили динамику цен на вторичном рынке в июне 2016 года-июне 2017 года. Наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в Казани. Здесь стоимость квадратного метра за год увеличилась на 5,4% (до 68 тыс. 100 руб.). В Санкт-Петербурге квадратный метр прибавил в цене 3,9% (до 107 тыс. 190 руб.), в Москве — 1% (до 211 тыс. 097 руб.). Все остальные города оказались в минусе. В Новосибирске квартиры подешевели на 2,2% (до 58 тыс. 660 руб. за кв. м.), в Тюмени — на 2,8% (до 58 тыс. 308 руб.), в Екатеринбурге — на 3,2% (до 66 тыс. 363 руб.).Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков призывает не делать из этой статистики глобальных выводов.«В текущей экономической ситуации динамика плюс 3% или минус 3% не имеет особого значения. Условно говоря, города, где сегодня наблюдается рост стоимости вторичного жилья, завтра могут показать такую же негативную динамику. Здесь нет никакого устойчивого тренда. Я бы не стал говорить о том, что ситуация на рынке Казани значительно лучше, чем в Екатеринбурге. Сейчас в большинстве российских городов «вторичка» переходит к этапу стабилизации. Цены больше не демонстрируют глубокого падения. Но это не означает, что существуют какие-то предпосылки для серьезного роста стоимости», — заявил Михаил Хорьков.По его словам, рынок жилья каждого российского города имеет определенную специфику, связанную со структурой предложения, историей формирования. Однако текущую ситуацию во всех без исключения муниципалитетах в первую очередь определяют макроэкономические факторы.«Условно говоря, если мы сравниваем рынок жилья Екатеринбурга и Челябинска, то можно сказать, что в нашем городе объем предложения более разнообразный. Это и логично. Уровень цен в Екатеринбурге заметно выше. Это позволяет девелоперам закладывать проекты в более широком качественном диапазоне. Там, где уровень цен ниже, возможности для дифференциации рынков гораздо меньше. В таких городах рынок жилья более однородный. Он больше тяготеет к эконом-классу. Несмотря на специфику каждого города, ситуация везде приблизительно одинаковая. Некоторым российским муниципалитетам удалось выйти в символический «плюс». Но это пока ни о чем не говорит. На рынке продолжается стагнация», — полагает М. Хорьков.Председатель комитета по аналитике РГР Эльвира Епишина также считает, что во всех российских городах наблюдаются схожие тенденции.«Рынку жилой недвижимости сегодня свойственны доминирование предложения над спросом, снижение спроса на жилье, постепенное сокращение объемов ввода жилья в эксплуатацию и падение цен на недвижимость. Мы ожидаем, что восстановление спроса на уровне 2013-2014 годов начнется не ранее 2019 года», — сообщила Эльвира Епишина.Аналитики РГР не исключают начала второй волны рецессии на вторичном рынке жилья российских городов.«На фоне переизбытка предложения и ограниченности платежеспособного спроса цены на недвижимость в 2015-2016 годах постепенно снижались, то есть российский рынок недвижимости переживал рецессию. В I полугодии 2017 года он перешел в стадию стагнации. Средние цены на локальных рынках жилья имели колебательную динамику от минус 5-6% до плюс 3-4%. Но это показатели стоимости предложения. Цены же реальных сделок купли-продажи не имели таких колебаний и были устремлены все так же вниз, как это происходило последние два года. Это говорит о том, что локальные рынки недвижимости еще не достигли своего «дна». Поэтому остаются риски возникновения новой волны рецессии», — говорится в исследовании РГР.Если эти прогнозы сбудутся, то в скором времени можно ожидать резкое ухудшение на рынке вторичного жилья. Этот процесс затронет не только Екатеринбург, но и все остальные российские города, в том числе муниципалитеты, которые сегодня демонстрируют положительную динамику движения цен.