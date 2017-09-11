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«Уральские авиалинии» и международный аэропорт Жуковский открыли рейс Жуковский — Рим
11 сентябрь 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Международный аэропорт Жуковский и авиакомпания «Уральские авиалинии» запустили новое направление полетов по маршруту Жуковский — Рим — Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Первый рейс авиакомпании прибыл в Жуковский 8 сентября 2017 года в 18.00 по московскому времени.
«В Жуковском самолет «Уральских авиалиний» был встречен традиционной для первых рейсов нового направления водяной аркой. В терминале гостей ожидала торжественная встреча, праздничный торт и угощение для всех участников мероприятия. В церемонии приняли участие первые лица аэропортового комплекса, руководство туристической компании и представители посольства Италии в России», — говорится в сообщении.
В сентябре полеты в Рим осуществляются один раз в неделю: по пятницам. Вылет из Жуковского в 08.30 по московскому времени, вылет из Рима в 12.20 по местному времени. Время в пути составляет 3 часа 40 минут. В ближайшее время частоту вылетов планируется увеличить до двух в неделю. Полеты по направлению Жуковский — Рим выполняются на комфортабельных лайнерах A-320.
Первый рейс авиакомпании прибыл в Жуковский 8 сентября 2017 года в 18.00 по московскому времени.
«В Жуковском самолет «Уральских авиалиний» был встречен традиционной для первых рейсов нового направления водяной аркой. В терминале гостей ожидала торжественная встреча, праздничный торт и угощение для всех участников мероприятия. В церемонии приняли участие первые лица аэропортового комплекса, руководство туристической компании и представители посольства Италии в России», — говорится в сообщении.
В сентябре полеты в Рим осуществляются один раз в неделю: по пятницам. Вылет из Жуковского в 08.30 по московскому времени, вылет из Рима в 12.20 по местному времени. Время в пути составляет 3 часа 40 минут. В ближайшее время частоту вылетов планируется увеличить до двух в неделю. Полеты по направлению Жуковский — Рим выполняются на комфортабельных лайнерах A-320.
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