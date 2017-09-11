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В Серове предприниматель оштрафован за продажу контрафактной одежды Adidas
11 сентябрь 2017 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В Серове индивидуальный предприниматель оштрафован на 50 тыс. руб. за продажу контрафактной спортивной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что на территории торгово-павильонного комплекса «Надеждинский» в Серове осуществлялась незаконная реализация одежды с нанесенным товарным знаком Adidas. Данный товар обладает признаками контрафактности и не является оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не предоставил соглашение с правообладателем о предоставлении прав на использование данного товарного знака.
В связи с этим прокурором в арбитражный суд Свердловской области направлено заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого нарушитель оштрафован на 50 тыс. руб.
В ходе проверки было установлено, что на территории торгово-павильонного комплекса «Надеждинский» в Серове осуществлялась незаконная реализация одежды с нанесенным товарным знаком Adidas. Данный товар обладает признаками контрафактности и не является оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не предоставил соглашение с правообладателем о предоставлении прав на использование данного товарного знака.
В связи с этим прокурором в арбитражный суд Свердловской области направлено заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого нарушитель оштрафован на 50 тыс. руб.
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