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Нелегальные коллекторы рекламируют свои услуги под видом юридических

УрБК, Москва, 11.09.2017. Нелегальные коллекторы, воспользовавшись лазейкой в законодательстве о взыскании долгов, начали рекламировать свои услуги в интернете под видом юридических. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, по профильному закону (230-ФЗ) осуществлять досудебное взыскание задолженности с граждан могут только агентства, состоящие в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако он не распространяется на тех, для кого коллекторская деятельность не основная.



Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась с письмом в компании «Яндекс» и Google, а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В нем ассоциация просит рассмотреть вопрос об устранении нарушений законодательства в сфере интернет-рекламы коллекторских агентств, юридических и консалтинговых компаний, занимающихся незаконным взысканием долгов физических лиц по кредитам и займам.



Как рассказали в НАПКА, при поиске по ключевым словам «коллекторское агентство», «взыскание долгов физлиц», «коллекторские услуги» в результатах поиска с пометкой «реклама» можно увидеть ссылки на сайты компаний, не входящих в реестр ФССП. При этом, как указано на их сайтах, компании осуществляют досудебное взаимодействие с должниками, в том числе телефонные переговоры и выездное взыскание, напрямую нарушая требования законодательства о взыскании долгов физлиц. Услуги подобных коллекторов могут быть востребованы у кредиторов, которые не вдаются в тонкости законодательства или которых не волнуют вопросы имиджа — различные небольшие компании, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц.



«Нелегальные коллекторы могут прикрываться тем, что оказывают юридические или консалтинговые услуги, и коллекторство не является основным видом их деятельности. Тем не менее если они рекламируют себя по ключевым словам «коллекторское агентство» и «взыскание долгов физлиц» и указывают на своих сайтах, что осуществляют услуги переговоров с должниками, такие аргументы несостоятельны», — говорит директор НАПКА Борис Воронин.



В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что пока не получили письмо НАПКА, и отметили, что «Яндекс» как рекламораспространитель не обладает полномочиями по осуществлению проверки на соответствие законодательству фактической деятельности рекламодателей.

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