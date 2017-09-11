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В Лондоне продемонстрировали новое средство для предотвращения терактов

11 сентябрь 2017 (13:09)

Полиция Лондона продемонстрировала новое средство для предотвращения наезда террористов на автомобилях в скопления людей. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Нововведение под названием «Коготь» (Talon) представляет из себя сеть с вольфрамовыми шипами. По задумке изобретателей, злоумышленник при наезде на это препятствие прокалывает шины, а сеть наматывается на колеса, останавливая транспортное средство. Кроме того, опасная машина не сможет повернуть в сторону, а остановится по прямой.

«Коготь» способен остановить даже грузовики массой до 17 тонн. Установка инновационного заграждения двумя полицейскими занимает менее одной минуты.

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