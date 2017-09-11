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Польша потребовала от Германии 48,8 млрд долл. США

Польша имеет право требовать от Германии 48,8 млрд долл. США репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такие цифры привело Бюро анализа польского Сейма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.



В ведомстве считают, что Польша понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». В Варшаве оценили «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества» в 258 миллиардов довоенных злотых, по курсу 1 доллар за 5,3 злотого.



Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

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