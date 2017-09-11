Дайджест

У боевиков ИГ есть 11 тыс. сирийских паспортов

На руках у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут находиться 11 тыс. незаполненных бланков сирийских паспортов. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные Федерального управления уголовной полиции Германии и Министерства внутренних дел ФРГ.



В правоохранительных органах полагают, что бланки могут использоваться боевиками для отправки в ФРГ террористов под видом беженцев из Сирии. Всего же из сирийских административных учреждений за годы гражданской войны было украдено 18 тыс. бланков паспортов. Семь тысяч из них находятся у других группировок.



Федеральное ведомство уголовной полиции Германии обладает перечнем с номерами поддельных документов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: