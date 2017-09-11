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Пассажиропоток «Уральских авиалиний» увеличился на 19%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы за 8 месяцев 2017 года. Так, в августе услугами перевозчика воспользовались 966 122 пассажира, что на 19% больше показателей августа 2016 года, сообщает пресс-служба компании.



Всего за этот месяц было выполнено 6 010 рейсов, из которых 3 721 рейс по России, 889 — в страны СНГ и 1 400 рейсов — в страны дальнего зарубежья. При этом рост составил 18% по сравнению с августом прошлого года.



В целом с начала года «Уральские авиалинии» перевезли 5 232 491 человека, что больше на 23% данных 2016 года. В период с 1 января по 31 августа самолеты авиакомпании выполнили 36 092 рейса: 21 895 — по России, 6 616 — по СНГ, 7 581 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.



Пассажирооборот за 8 месяцев 2017 года составил 12 441 722 тыс. пассажирокилометров (+23% к прошлому году).

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