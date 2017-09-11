Кризис

В России насчитали 660 тыс. заемщиков-потенциальных банкротов

На конец I полугодия 2017 года в России около 660 тыс. заемщиков отнесли к категории потенциальных банкротов, это 1,4% от общего числа владельцев кредитов с открытыми счетами. Такие данные приводят аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



К потенциальным банкротам относят граждан с долгом более 500 тыс. руб. хотя бы по одному открытому кредиту, платежи по которому не вносили 90 и более дней.



«ОКБ отслеживает статистику по потенциальным банкротам с момента вступления в силу поправок к закону в октябре 2015 года. Данные ОКБ говорят о том, что за 2 года доля таких граждан в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество выросло с 580 до 660 тыс. человек», — комментируют авторы доклада.



В ОКБ добавляют, что помимо этого еще 7,1 млн российских заемщиков в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней и потенциально могут объявить себя банкротом.



В количественном отношении большая часть потенциальных банкротов — заемщики с двумя открытыми кредитами (21%), на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — заемщики с одним открытым кредитом (чуть менее 16%).



В 76% случаев потенциальное банкротство грозит заемщикам по кредитам наличными: как правило, они перестают вовремя платить со средним остатком долга около 754 тыс. руб. На втором месте — автокредиты (10,2%). Владельцы таких кредитов переходят в категорию потенциальных банкротов со средним долгом 981 тыс. руб. 5,8% случаев приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн руб.



На кредитные карты приходится 5% банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тыс. руб. На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 млн руб. приходится 2,3% случаев потенциальных банкротств. Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты — не более 0,2%. Средний долг по ним составляет 567 тыс. руб.

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