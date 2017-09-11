Новости дня
Новгородский метзавод РМК закупил новый вилочный погрузчик
11 сентябрь 2017 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Новгородский металлургический завод (Великий Новгород, находится под управлением Русской медной компании) закупил новый вилочный погрузчик Linde. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
«Газовый погрузчик Linde H-50-80 грузоподъемностью 4,5 т. оснащен гидростатической системой, которая обеспечивает высокую производительность при малом расходе топлива и низкую стоимость эксплуатации. Конфигурация погрузчика, комфортабельная кабина и простота в управлении гарантируют безопасность работ и снижают утомляемость оператора», — говорится в сообщении.
Стоимость новой подъемно-погрузочной техники составила 4,5 млн руб. Новый вилочный погрузчик Linde уже прошел обкатку и используется в цехе электролиза меди Новгородского металлургического завода для транспортировки технологических грузов внутри и между цехами.
Новую технику закупили в рамках долгосрочной программы модернизации парка техники Новгородского метзавода.
«Газовый погрузчик Linde H-50-80 грузоподъемностью 4,5 т. оснащен гидростатической системой, которая обеспечивает высокую производительность при малом расходе топлива и низкую стоимость эксплуатации. Конфигурация погрузчика, комфортабельная кабина и простота в управлении гарантируют безопасность работ и снижают утомляемость оператора», — говорится в сообщении.
Стоимость новой подъемно-погрузочной техники составила 4,5 млн руб. Новый вилочный погрузчик Linde уже прошел обкатку и используется в цехе электролиза меди Новгородского металлургического завода для транспортировки технологических грузов внутри и между цехами.
Новую технику закупили в рамках долгосрочной программы модернизации парка техники Новгородского метзавода.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Новгородский завод РМК завершил плановый ремонт печи MAERZ
- Новгородская «дочка» РМК выпустила за месяц 6 тыс. тонн медных катодов
- «Карабашмедь» помогла загрузить мощности предприятия Русской медной компании в Новгороде
- Предприятие РМК приобрело новый фронтальный погрузчик
- ООО «РосТрансАвто»: технику MITSUBER и HOWO отныне можно увидеть практически во всех районах Екатеринбурга
Loading...