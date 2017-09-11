Новости дня

Новгородский метзавод РМК закупил новый вилочный погрузчик

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Новгородский металлургический завод (Великий Новгород, находится под управлением Русской медной компании) закупил новый вилочный погрузчик Linde. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Газовый погрузчик Linde H-50-80 грузоподъемностью 4,5 т. оснащен гидростатической системой, которая обеспечивает высокую производительность при малом расходе топлива и низкую стоимость эксплуатации. Конфигурация погрузчика, комфортабельная кабина и простота в управлении гарантируют безопасность работ и снижают утомляемость оператора», — говорится в сообщении.



Стоимость новой подъемно-погрузочной техники составила 4,5 млн руб. Новый вилочный погрузчик Linde уже прошел обкатку и используется в цехе электролиза меди Новгородского металлургического завода для транспортировки технологических грузов внутри и между цехами.



Новую технику закупили в рамках долгосрочной программы модернизации парка техники Новгородского метзавода.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: