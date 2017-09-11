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Новгородский метзавод РМК закупил новый вилочный погрузчик

11 сентябрь 2017 (12:12)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Новгородский металлургический завод (Великий Новгород, находится под управлением Русской медной компании) закупил новый вилочный погрузчик Linde. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

«Газовый погрузчик Linde H-50-80 грузоподъемностью 4,5 т. оснащен гидростатической системой, которая обеспечивает высокую производительность при малом расходе топлива и низкую стоимость эксплуатации. Конфигурация погрузчика, комфортабельная кабина и простота в управлении гарантируют безопасность работ и снижают утомляемость оператора», — говорится в сообщении.

Стоимость новой подъемно-погрузочной техники составила 4,5 млн руб. Новый вилочный погрузчик Linde уже прошел обкатку и используется в цехе электролиза меди Новгородского металлургического завода для транспортировки технологических грузов внутри и между цехами.

Новую технику закупили в рамках долгосрочной программы модернизации парка техники Новгородского метзавода.

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