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В Екатеринбурге задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого Интерполом
11 сентябрь 2017 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В Екатеринбурге сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области и регионального УФСБ задержали мужчину, находившегося в международном розыске в республике Казахстан.
Мужчина подозревается правоохранительными органами в совершении кражи в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Согласно данным уголовного дела, задержанный, предположительно, причастен к незаконному проникновению группы лиц в помещение электрической распределительной подстанции в городе Кокшетау в 2015 году. Оттуда были похищены пять вакуумных выключателей. Отделу жилищного и коммунального хозяйства города был нанесен материальный ущерб на сумму 6 млн тенге или порядка 1 млн руб.
Спустя несколько месяцев после совершения преступления подозреваемый переехал в Россию.
В настоящее время он находится под стражей в СИЗО-1 Екатеринбурга. Ведется работа по экстрадиции иностранного гражданина в Республику Казахстан. Сотрудники оперативных служб гарнизона свердловской полиции проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений.
Мужчина подозревается правоохранительными органами в совершении кражи в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Согласно данным уголовного дела, задержанный, предположительно, причастен к незаконному проникновению группы лиц в помещение электрической распределительной подстанции в городе Кокшетау в 2015 году. Оттуда были похищены пять вакуумных выключателей. Отделу жилищного и коммунального хозяйства города был нанесен материальный ущерб на сумму 6 млн тенге или порядка 1 млн руб.
Спустя несколько месяцев после совершения преступления подозреваемый переехал в Россию.
В настоящее время он находится под стражей в СИЗО-1 Екатеринбурга. Ведется работа по экстрадиции иностранного гражданина в Республику Казахстан. Сотрудники оперативных служб гарнизона свердловской полиции проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений.
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