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В Екатеринбурге задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого Интерполом

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В Екатеринбурге сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области и регионального УФСБ задержали мужчину, находившегося в международном розыске в республике Казахстан.



Мужчина подозревается правоохранительными органами в совершении кражи в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Согласно данным уголовного дела, задержанный, предположительно, причастен к незаконному проникновению группы лиц в помещение электрической распределительной подстанции в городе Кокшетау в 2015 году. Оттуда были похищены пять вакуумных выключателей. Отделу жилищного и коммунального хозяйства города был нанесен материальный ущерб на сумму 6 млн тенге или порядка 1 млн руб.



Спустя несколько месяцев после совершения преступления подозреваемый переехал в Россию.



В настоящее время он находится под стражей в СИЗО-1 Екатеринбурга. Ведется работа по экстрадиции иностранного гражданина в Республику Казахстан. Сотрудники оперативных служб гарнизона свердловской полиции проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений.

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