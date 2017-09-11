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Естественная убыль населения в Свердловской области в январе-июле составила 3,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В январе-июле 2017 года убыль населения в Свердловской области составила 3 тыс. 503 человека (в январе-июле 2016 года — 416 человек). Об этом сообщает Свердловскстат.



Общее число родившихся составило 31 тыс. 124 человек (в январе-июле 2016 года — 34 тыс. 820 человек), умерших — 34 тыс. 627 человек (35 тыс. 236 человек).

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