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Естественная убыль населения в Свердловской области в январе-июле составила 3,5 тыс. человек
11 сентябрь 2017 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В январе-июле 2017 года убыль населения в Свердловской области составила 3 тыс. 503 человека (в январе-июле 2016 года — 416 человек). Об этом сообщает Свердловскстат.
Общее число родившихся составило 31 тыс. 124 человек (в январе-июле 2016 года — 34 тыс. 820 человек), умерших — 34 тыс. 627 человек (35 тыс. 236 человек).
Общее число родившихся составило 31 тыс. 124 человек (в январе-июле 2016 года — 34 тыс. 820 человек), умерших — 34 тыс. 627 человек (35 тыс. 236 человек).
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