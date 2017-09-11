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На шахте «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа запустили станок направленного бурения VLD-1000

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. На шахте «Ерунаковская-VIII» (входит в состав Распадской угольной компании) начал работу станок направленного бурения VLD-1000. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Новая технология позволит повысить эффективность и безопасность подземных работ.



«Направленное бурение — передовая технология в сфере дегазации. Этот метод помогает эффективно удалять метан из угольного пласта большой площади. Глубина ведения горных работ увеличивается, газа становится больше. Чтобы поддерживать темп добычи на сегодняшнем уровне, необходимо убирать газ до начала проходки. Внедрение нового оборудования существенно повысит безопасность горных работ», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Максимальный объем извлеченного метана из скважины, пробуренной с помощью станка роторного типа, составляет от 0,25 до 2 кубометров в минуту. Из скважины направленного бурения — до 17 кубометров. Высокая эффективность достигается благодаря системе ориентирования, с помощью которой станок распознает, в каком направлении нужно бурить, и отображает эту информацию на встроенном мониторе. Это позволяет бурить скважины длиной более 700 метров при разных углах падения пласта, добиваясь высоких объемов извлечения метана.



«Помимо дегазации станок направленного бурения позволяет разведывать тектонические нарушения, в том числе те, которые невозможно обнаружить при бурении скважин с поверхности. Умная техника с функцией 3D-моделирования дает возможность составлять детальные планы горных работ. Инвестиции в установку нового оборудования составили около 115 млн руб.», — говорится в сообщении.



Для обслуживания станка VLD-1000 на шахте «Ерунаковская-VIII» создан новый участок. Его специалисты предварительно прошли теоретический и практический курсы обучения. Для освоения новой технологии горняки ЕВРАЗа использовали лучший международный опыт в области дегазации угольных шахт.



В настоящее время шахта «Ерунаковская-VIII» отрабатывает запасы угольного пласта 48. Ежемесячная нагрузка на забой составляет порядка 180-240 тыс. тонн угля. Внедрение нового станка повысит скорость подземного бурения и качество дегазации, что в свою очередь обеспечит своевременную подготовку очистного фронта и эффективную добычу угля. Также до конца года новая технология будет опробована на шахте «Распадская-Коксовая».



Шахта «Ерунаковская-VIII» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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