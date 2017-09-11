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Торговый дом ММК увеличил продажи на 14%

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2017. Торговый дом ММК, входящий в Группу Магнитогорского металлургического комбината, за восемь месяцев 2017 года реализовал 840 тыс. т продукции, что на 14% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В частности, в августе 2017 года компания установила новый рекорд месячной реализации: клиентам было отгружено более 145 тыс. т металлопроката, метизов и профильной продукции. Складские продажи выросли за счет оптимизации складской логистики и увеличения поставок конечным покупателям.



Высоких показателей добилось производственное подразделение компании в городе Щелково (Московская область), выпускающее профнастил, сайдинг и металлочерепицу. За восемь месяцев 2017 года оно реализовало около 46 тыс. т профильной продукции. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10%.



В шесть раз по сравнению с прошлым годом увеличилась реализация высокопрочного проката, выпускаемого ПАО «ММК» под брендом MAGSTRONG. Механические свойства высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий. За восемь месяцев 2017 года Торговый дом ММК поставил российским и зарубежным покупателям около 900 тонн металлопродукции MAGSTRONG.



ООО «Торговый дом ММК» является одной из крупнейших металлоторговых компаний России. ТД ММК осуществляет реализацию металлопродукции обществ Группы ПАО «ММК» через собственную сбытовую сеть, насчитывающую 27 региональных представительств в России и четыре складские площадки в Казахстане. Дважды за последние два года ООО «Торговый дом ММК» становилось лауреатом конкурса сбытовых сетей, организованного Российским союзом поставщиков металлопродукции, в номинации «Лучшая сбытовая сеть по динамике развития».

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