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На севере Свердловской области из-за заморозков обледенела проезжая часть

11 сентябрь 2017 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В минувшие выходные на севере Среднего Урала выпали осадки в виде снега, а также было понижение температуры до минусовых отметок. В связи с этим на дорогах имеется обледенение проезжей части, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей транспортных средств выбирать скорость, исходя из дорожных условий, а также избегать резких маневров на скользкой дороге», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию на северных трассах и автодорогах. Обслуживающим организациям выдаются предписания на устранение обледенения проезжей части.

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