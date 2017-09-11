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Минфин может предложить новый выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.09.2017. Минфин РФ уже на следующей неделе может предложить очередной выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения объемом 15 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константина Вышковского.



По его словам, новый выпуск будет предложен, когда Минфин продаст остатки текущего выпуска, что должно случиться на днях. «Думаю, на следующей неделе точно предложим (новый выпуск — прим. ред.)», — сказал он в кулуарах Московского финансового форума.



При этом министерство намерено сократить премию в новом выпуске до 20 базисных пунктов с первоначальных 50 пунктов по доходности к рыночным ОФЗ.



«Премии не должно быть — это чужеродный элемент. Первая «морковка» была для привлечения внимания, но этот инструмент и без премии имеет преимущества», — отметил К. Вышковский.



Минфин в конце апреля начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 млрд руб. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении.



Доходность также зависит от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. ОФЗ размещаются через отделения банка «ВТБ 24» и Сбербанка. Цена размещения бумаг при запуске инструмента 26-28 апреля составляла 100% от номинала, что соответствовало доходности 9,02-9,03% годовых.



С 6 июня Минфин предложил дополнительный выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб. после продажи всех бумаг дебютного выпуска. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала размещения облигаций.

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