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ЦБ: С начала года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,8%
8 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 08.09.2017. По итогам первых восьми месяцев 2017 года реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, снизился на 2,8%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Центрального банка России.
В августе показатель уменьшился на 2,2%.
Индекс реального курса рубля к доллару США в августе снизился на 0,4% по сравнению с июлем, к евро — на 3,1%.
В августе показатель уменьшился на 2,2%.
Индекс реального курса рубля к доллару США в августе снизился на 0,4% по сравнению с июлем, к евро — на 3,1%.
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