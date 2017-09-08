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ЦБ: С начала года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,8%

УрБК, Москва, 08.09.2017. По итогам первых восьми месяцев 2017 года реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, снизился на 2,8%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Центрального банка России.



В августе показатель уменьшился на 2,2%.



Индекс реального курса рубля к доллару США в августе снизился на 0,4% по сравнению с июлем, к евро — на 3,1%.

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